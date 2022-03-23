خالد النمر يروي موقفًا مؤثرًا لأحد الأشخاص أصيب بجلطة بسبب ما فعلته ابنته

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روى الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، موقفًا مؤثرًا لإصابة أحد الأشخاص بجلطة في القلب بسبب هروب ابنته الكبرى من المنزل.

وقال “النمر” في حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، :” من أسباب حدوث جلطة القلب في أحد الوالدين التي رأيتُها بأمِّ عيني هروب إحدى بناتهم الكبار من المنزل”.

وعلق بالقول :” الله يربط على قلب الوالدين، أما البنت فسوف تشرب من نفس الكأس الذي عَذّبَتْ بِه والديها”.