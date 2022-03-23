خالد النمر يروي موقفًا مؤثرًا لأحد الأشخاص أصيب بجلطة بسبب ما فعلته ابنته

تواصل- فريق التحرير:
روى الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، موقفًا مؤثرًا لإصابة أحد الأشخاص بجلطة في القلب بسبب هروب ابنته الكبرى من المنزل.
وقال “النمر” في حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، :” من أسباب حدوث جلطة القلب في أحد الوالدين التي رأيتُها بأمِّ عيني هروب إحدى بناتهم الكبار من المنزل”.
وعلق بالقول :” الله يربط على قلب الوالدين، أما البنت فسوف تشرب من نفس الكأس الذي عَذّبَتْ بِه والديها”.
من أسباب حدوث جلطة القلب في أحد الوالدين التي رأيتُها بأمِّ عيني:
هروب إحدى بناتهم الكبار من المنزل.
التعليق:
الله يربط على قلب الوالدين،
أما البنت فسوف تشرب من نفس الكأس الذي عَذّبَتْ بِه والديها.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)March 23, 2022