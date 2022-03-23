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عاجل.. دونيتسك تعلن تدمير لواء «البحرية 36» الأوكراني بالكامل

عاجل.. دونيتسك تعلن تدمير لواء «البحرية 36» الأوكراني بالكامل
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، عن استهداف وتدمير لواء البحرية 36 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال بوشيلين: «نعلن أن اللواء 36 من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تم تدميره بالكامل، وهو ما سيسهل الآن على وحداتنا التحرك عبر مناطق معينة من ماريوبول».

وأفادت الأنباء أن متخصصين من القوات الشعبية يفحصون الوثائق ووسائل الاتصال السرية التي تخلى عنها جنود اللواء 36.

كما استولت قوات دونيتسك على أربع دبابات ومركبتين مدرعتين ومجموعتين من الاتصالات التكتيكية من طراز هاريس.

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