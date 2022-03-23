80 من أعضاء الكونغرس يحذرون بايدن من إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

تواصل ـ فريق التحرير:

حذر 80 من أعضاء الكونغرس الأمريكي في رسالة، إدارة جو بايدن، من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة “المنظمات الإرهابية”.

وقالوا المحذرون في رسالتهم إلى بايدن: إن”الحرس الثوري هو الداعم الرئيسي للجماعات الإرهابية في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن”. مؤكدين أن “الحرس الثوري يواصل مشاركته النشطة في العمليات الإرهابية والأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وتتهم الرسالة الحرس الثوري بتعريض الديمقراطية والحرية حول العالم للخطر، فيما جرى توقيع الرسالة من قبل النائبين سكوت فرانكلين وإليزا ستيفانيك، وهما سياسيان جمهوريان من فلوريدا ونيويورك.

وأكد سكوت فرانكلين في تغريدة عبر “تويتر” أن الحرس الثوري الإيراني هو الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم اليوم، مضيفًا أنه وزملاؤه يحثون بلينكين بشدة على عدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية تحت أي ظرف من الظروف.