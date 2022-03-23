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«نبتة» تخفف الصداع وتحمي من السرطان عند إضافتها للشاي

«نبتة» تخفف الصداع وتحمي من السرطان عند إضافتها للشاي
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تواصل ـ فريق التحرير:

بنبتة بسيطة ومعروفة ومتاحة للجميع، يمكن تخفيف آلام الصداع وخطر الإصابة بالسرطان بإضافتها إلى مشروب الشاي. فضلا عن خصائص أخرى مفيدة من ضمنها تحسين عملية الهضم.

إكليل الجبل؛ أو ما يطلق عليه “مسكن آلام طبيعي”، يساعد أيضا في التحكم بمستوى السكر في الدم عند تناوله بصورة منتظمة. كما أنه يساعد على تخفيض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان بما فيها سرطان الثدي، والسكري والخرف.

ولقد اتضح أن الشاي المضاف له إكليل الجبل يزيل الصداع بسرعة، ويساعد على سرعة التئام الجروح في تجويف الفم، ويحسن الذاكرة والتركيز ويخفف الإجهاد وخطر نوبات الهلع.

ولتحضير شاي إكليل الجبل بوضع ملعقة شاي من أوراق النبات المجففة في كوب ماء مغلي وتركه خمس دقائق بعدها يصفى ويمكن حسب الرغبة إضافة العسل أو الليمون.

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