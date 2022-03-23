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وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام عن وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة؛ عن عمر يناهز 85 عاما.

ولدت مادلين أولبرايت في 15 مايو 1937 بمدينة براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا، كان والداها يهوديا الأصل، ثم تحولا إلى المسيحية الكاثوليكية.

وتخرجت في «كينت دينفر سكوول» في 1955. وتخرجت مع مرتبة الشرف في كلية «ويلزلى كوليدج» في مجال العلوم السياسية.

وقبل منصب وزيرة الخارجية الأمريكية شغلت منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدائم في الأمم المتحدة بدءا من 27 يناير 1993 وحتى 21 يناير 1997.

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