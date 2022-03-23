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بريطانيا تعلن عن قرار طاريء وفوري بشأن الوقود

بريطانيا تعلن عن قرار طاريء وفوري بشأن الوقود
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت بريطانيا عن خفض فوري لضرائب الوقود إلى جانب تخفيض ضريبي طويل الأجل للعمال.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتخفيف تبعات التضخم المؤثرة على مستويات المعيشة.

أعلن ذلك وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، وقال في بيان أمام المشرعين إن وزارته ستخفض رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر لمدة 12 شهرا، وهو التخفيض الضريبي الذي ذكر البرلمان أنه سيكلف الحكومة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار).

ويبدأ العمل بالقرار بدءا من الساعة 6 مساء بتوقيت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، وتأمل الحكومة أن يؤدي الخفض إلى تراجع تكلفة البنزين في المحطات وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.

كما أعلن سوناك عن خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل، وقال: “للمرة الأولى في 16 عاما، سيجري خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 إلى 19 بنسا على الجنيه. إنه خفض ضريبي للعمال وأرباب المعاشات وللمدخرين”.

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