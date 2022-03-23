عاجل.. مخزون النفط الأمريكي يهبط لأدني مستوى منذ 20 عاما

تواصل- فريق التحرير:

أفادت وكالة رويترز، أن مخزون النفط الاحتياطي الأمريكي هبط لأدني مستوى.

ونقلت الوكالة عن إدارة معلومات الطاقة، أن مخزون النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ مايو 2002.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن حظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بايدن في كلمة متلفزة “قرارنا حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا”.

ولفت إلى أن هذا القرار “لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة.. وسنبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا”.