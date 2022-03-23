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نظام الدفعتين.. أخصائي تغذية يوضح أفضل طريقة لتناول الفطور في رمضان (فيديو)

نظام الدفعتين.. أخصائي تغذية يوضح أفضل طريقة لتناول الفطور في رمضان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نصح أخصائي التغذية العلاجية فراس الحربي، بأهمية تناول الفطور على دفعتين في شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن هذه الطريقة هي الأفضل في رمضان للحفاظ على الصحة.

وقال الحربي، إن تغيير نمط الحياة في شهر رمضان، والانقلاب الكبير وقلة النشاط البدني، وتناول سعرات عالية، أثرها سلبي وخطير على الصحة.

وأضاف الحربي، لبرنامج “الراصد”، على “قناة الإخبارية”، ينصح بتناول الطعام على دفعات، نعطيه دفعة أولى من السوائل والشوربة أو التمر، تهيئ الجسم ونرويه بالسوائل.

وتابع أخصاي التغذية العلاجة فراس الحربي “بعد صلاة المغرب نبدأ في تناول الفطور، حتى تقل درجة الشراهة أثناء تناول الإفطار”.

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