فيديو متداول لمواطن كويتي يصفع عاملًا على وجهه يثير الغضب

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو متداول على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بشكل واسع، في مصر والكويت على وجه الخصوص.

ويظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة داخل مكان مغلق- يبدو أنه مكتب- شخص- قيل إنه كويتي- يعتدي بالصفع على وجه عامل -قيل إنه مصري-.

وأحدث الفيديو الذي لم تتجاوز مدته ثوانٍ معدودة موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفيديو حسابات مصرية وكويتية، قالوا إنه لصاحب العمل وهو يضرب العامل المصري ويصفعه على وجهه مرتين.

وبحسب المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام مصرية، فإن الخلاف بين الكويتي والعامل المصري على مستحقات العمل، فيما لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن الواقعة.