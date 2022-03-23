التأمينات توضح سبب ظهور رسالة «حالة الطلب مسودة»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، سبب ظهور رسالة “حالة الطلب مسودة” والتي تظهر لدى بعض المستخدمين.

وقالت ردا على سؤال في هذا الشأن، في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، إن حالة الطلب مسودة تعني بأنه تم الدخول على الطلب مسبقا دون إكمال جميع البيانات.

وأضافت أنه في حال لم تتمكن من استكمال البيانات خلال ٤٨ ساعة واستمرار المشكلة نأمل منك التقدم بشكوى عن طريق الرابط التالي http://bit.ly/3yTeoQf

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية وخطوات إضافة مشرف من خلال الدخول على ملف المنشأة.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مغرد قال فيه: “ما هي إجراءات تفويض موظف الموارد البشرية في الشركة لموقع التأمينات بحيث تصله رساله بجواله برمز أو الكود للدخول للموقع ؟

وأجابت التأمينات بقولها “وعليكم السلام ، يمكنك تغيير أو إضافة مشرف من خلال الدخول على ملف المنشأة بإتباع التالي :

1- الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال

2- اختيار المنشأة المطلوبة من القائمة الرئيسية

3- ثم اختيار “إدارة مشرفي المنشأة” ⁩، نسعد بخدمتك