قبل كل رمضان.. ارتفاع أسعار البهارات وقفزة غير متوقعة للقهوة

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شهدت بعض المنتجات ارتفاعا في الأسعار خلال الأيام الماضية، خصوصا القهوة وبهارات الشوربة والكبسة، وصل إلى 5 % و6 %، بينما ارتفعت القهوة إلى 30%.

وبينما ارتفع سعر القهوة بشكل كبير30 %، إلا أن الهيل سعره انخفض خلال الأسابيع الماضية.

وطبقا لصحيفة “الوطن” يقول احد الموظفين بأحد محلات بيع البهارات والقهوة، إن الأيام التي تسبق شهر رمضان تشهد كل عام ازدحاما وإقبالا من قِبل المستهلكين، خصوصا بهارات الشوربة والكبسة.

وأضاف أن معظم المحلات في شهر شعبان بكل أيامه تشهد إقبالا على الشراء أكثر من باقي الشهور التي عادة يزداد الإقبال علي الشراء فيها عند نزول الرواتب.