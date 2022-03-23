استشاري يحذر من خطورة الجوال قبل النوم.. الضوء الأزرق يسبب الأرق

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د. خالد المصيلحي، استشاري أمراض صدرية واضطرابات النوم، من خطورة استخدام الجوال قبل النوم حيث يسبب حالة من الأرق.

وقال المصيلحي، لـ”الإخبارية”، إن اللون الأزرق الذي ينبعث من الأجهزة الذكية خاصة الهواتف الذكية تؤثر على مادة الميلاتونين والتي تسبب عدم القدرة على النوم ليلا.

وأشار إلى أن البعض ينشغل لساعات مع مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتس والسناب شات مما يؤثر على الساحة البيولوجية والقدرة على النوم.

ونصح د. خالد المصيلحي، من يعاني من صعوبة النوم ليلا، بالابتعاد عن الفراش، في حالة عدم القدرة على النوم، وممارسة نشاط مختلف كقراءة كتاب أو ما إلى ذلك حتى يغلبه النعاس.