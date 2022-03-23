عاجل / بعد قرار بوتين.. أسعار النفط تقفز في أوروبا بشكل غير مسبوق

تواصل- وكالات:

بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باشتراط بيع النفط للدول غير الصديقة بالروبل الروسي بدلًا من الدولار الأمريكي، قفزت أسعار النفط في أوروبا بشكل كبير.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 10% واقتربت أسعاره من مستوى 1350 دولار لكل ألف متر مكعب.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا صعدت بأكثر من 10% واقتربت إلى 1350 دولار لكل ألف متر مكعب.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء، إن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير شرعية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، الأمر الذي أظهر تقاعس الغرب في الوفاء بالتزاماته وزعزع الثقة بعملاته.

كذلك أكدت بوتين، أن روسيا ستواصل الالتزام بعقود الغاز المبرمة بين روسيا والدول الأوروبية، لكن تنفيذها سيتم بالروبل الروسي.