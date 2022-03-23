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وزير الخارجية يستقبل نظيره المكسيكي لبحث تعزيز التعاون المشترك

وزير الخارجية يستقبل نظيره المكسيكي لبحث تعزيز التعاون المشترك
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تواصل- واس:

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية مارسيلو إبرارد.
ورحب سموه في بداية الاستقبال، بمعالي وزير الخارجية المكسيكي والوفد المرافق له، منوهًا بما تشهده العلاقات السعودية المكسيكية من تطور مستمر على الأصعدة كافة.
وبحث سمو وزير الخارجية ووزير خارجية المكسيك، سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة في مجالات التعاون المختلفة، وأهمية تكثيف أوجه التعاون في المجالات السياسية والمتعددة الأطراف، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

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