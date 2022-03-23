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خطوة ماكرة.. تحذير طبي من عرض تقدمه شركات المشروبات الغازية بـ«ريال واحد»: لا تنخدعوا

خطوة ماكرة.. تحذير طبي من عرض تقدمه شركات المشروبات الغازية بـ«ريال واحد»: لا تنخدعوا
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تواصل- فريق التحرير:

حذّر د.صالح سالم الغامدي استشاري القلب والضغط، من عروض تقدمها شركات المشروبات الغازية، معتبرًا أنها “خطوة ماكرة فلا تنخدعوا”.

وكتب “الغامدي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” في خطوة ماكرة تعمد شركات المشروبات الغازية و مشروبات الطاقة لتسويق عبوات أصغر من المعتاد قيمتها ريال واحد لجر رجل المزيد من الضحايا لنادي (إدمان السكر) الذي يطلب المزيد مع مرور الوقت وكذلك حبات دونات أصغر”، مختتمًا بالقول :” فلا تنخدعوا”.

وكان “الغامدي” كشف عن أسهل طريقة للتغلب على التوتر، حيث جاء تعليق “الغامدي” على منشور قديم تحدث فيه عن تزايد حالات متلازمة القلب المكسور منذ بدء جائحة كورونا.

وقال إن المتلازمة تحدث ضعفا حادا في عضلة القلب نتيجة لما يشبه انسداد شرياني، مشيرًا إلى أنها تحدث في النساء غالبا بعد التعرض لتوتر شديد.

وأوضح :” يعتقد أن إفراز كمية كبيرة من هرمونات التوتر يسبب تقلص في الشريان يخنق العضلة مؤقتا، مؤكدًا أن التحكم في التوتر ضرورة”.

وقال في منشوره الجديد، متسائلًا: ما الذي يمكنني فعله لكي أحمي نفسي من التوتر وتبعاته ومن الهلع وفرط الاستجابات العاطفية؟، ذاكرًا 3 أشياء كالتالي:

1- ذكر الله وكثرة الاستغفار.

2- الرياضة متوسطة الشدة بانتظام وذلك لاستنزاف هرمونات التوتر ويشبه ذلك التخلص من النفايات قبل تراكمها.

3- علاج القلق لدى المختصين وتمارين اليقظة الذهنية.

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