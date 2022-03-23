«غوغل» يتيح ميزة طال انتظارها.. تفاصيل حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث

تواصل – وكالات:

أكدت شركة غوغل أنه أصبح بالإمكان حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث الخاص بك إلى تطبيقها لنظام أندرويد، وهي ميزة جديدة طال انتظارها من المستخدمين.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الشركة، ويدعى نيد أدريانس، في بيان: “نعمل حاليًا على طرح هذه الميزة عبر تطبيقنا لنظام التشغيل أندرويد”.

وأضاف أدريانس “نتوقع أن تكون متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة. نحن مستمرون في استكشاف طرق لإحضار هذه الميزة المفيدة إلى الأنظمة الأخرى”.

يشار إلى أنه تم رصد الميزة لأول مرة من قبل رئيس تحرير XDA Developers السابق، الذي قال إنه تم إخطاره بشأن الميزة التي يبدو أنها تم طرحها، وللتحقق ومعرفة ما إذا كانت لديك، افتح تطبيق أندرويد من غوغل، وانقر على صورة ملفك الشخصي، وابحث عن خيار “حذف آخر 15 دقيقة.