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والدي ووالدتي طاعنان في السن.. هل يجوز أن أعتمر عنهما؟

والدي ووالدتي طاعنان في السن.. هل يجوز أن أعتمر عنهما؟
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم عمرة الولد عن والديه المسنيْن.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: هل يجوز أن أعتمر عن والدي ووالدتي حيث إنهما طاعنان في السن ولا يتحملان المشي الطويل، إذ إن الوالد عنده تعب شديد؟

وأجاب الشيخ بقوله: إذا ثبت أن الوالد لا يستطيع الحج أو الوالدة فقد سُئل النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم».. وفي رواية: «حج عن أبيك واعتمر».

وأضاف: إذا كان الوالد لا يستطيع الحج يحج عنه ابنه ويجزئ ذلك -إن شاء الله تعالى-، وكذلك الوالدة.

وقد جاء السؤال عن الوالد، وجاء السؤال عن الوالدة، وجاء السؤال من ذكر، وجاء السؤال من أنثى، مما يدل على جواز نيابة الذكر عن الأنثى والعكس.

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