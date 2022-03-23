الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مستشار تربوي يؤكد أهمية وجبة السحور للطلاب (فيديو)

مستشار تربوي يؤكد أهمية وجبة السحور للطلاب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد المستشار التربوي والتعليمي سالم الغامدي، على أهمية وجبة السحور للطلاب والطالبات، محذرا من خطورة إهمال هذه الوجبة مع اقتراب شهر رمضان.

وقال الغامدي، موجها حديثه لأولياء الأمور، إنه يجب عدم التساهل في تناول وجبة السحور، مؤكدا أنها تساعد الأبناء في الحضور الذهني أثناء الدراسة، فضلا عن تهيئة المناخ المناسب لهم، وفقا لـ”الإخبارية”.

وتابع الغامدي أن الصيام فرصة تعطي الطلاب قوة إرادة في مواجهة التحديات بشكل قوي وتساعده في مستقبل حياته في التكيف مع المشكلات بنوع من المرونة النفسية.

يذكر أن المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.

كذلك دعت المحكمة إلى إبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

مواد ذات صلة

«الشؤون الإسلامية»: جمع تبرعات تفطير الصائمين يتم عبر القنوات الرسمية

«الشؤون الإسلامية»: جمع تبرعات تفطير الصائمين يتم عبر القنوات الرسمية

 جمعية المودة تطلق حملة “دعمكم اكتفاء” خلال شهر رمضان لدعم الأسر

 جمعية المودة تطلق حملة “دعمكم اكتفاء” خلال شهر رمضان لدعم الأسر

“السديس” يعتمد جدول صلاتي التراويح والتهجد في ⁧‫المسجد الحرام‬⁩

“السديس” يعتمد جدول صلاتي التراويح والتهجد في ⁧‫المسجد الحرام‬⁩

“الشؤون الإسلامية” تصدر عدداً من التعليمات لمنسوبي المساجد خلال شهر رمضان

“الشؤون الإسلامية” تصدر عدداً من التعليمات لمنسوبي المساجد خلال شهر رمضان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>