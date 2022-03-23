مستشار تربوي يؤكد أهمية وجبة السحور للطلاب (فيديو)

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أكد المستشار التربوي والتعليمي سالم الغامدي، على أهمية وجبة السحور للطلاب والطالبات، محذرا من خطورة إهمال هذه الوجبة مع اقتراب شهر رمضان.

وقال الغامدي، موجها حديثه لأولياء الأمور، إنه يجب عدم التساهل في تناول وجبة السحور، مؤكدا أنها تساعد الأبناء في الحضور الذهني أثناء الدراسة، فضلا عن تهيئة المناخ المناسب لهم، وفقا لـ”الإخبارية”.

وتابع الغامدي أن الصيام فرصة تعطي الطلاب قوة إرادة في مواجهة التحديات بشكل قوي وتساعده في مستقبل حياته في التكيف مع المشكلات بنوع من المرونة النفسية.

يذكر أن المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.

كذلك دعت المحكمة إلى إبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.