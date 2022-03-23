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10 مايو 2022.. ماذا سيحدث في المملكة وينتظره الجميع؟

10 مايو 2022.. ماذا سيحدث في المملكة وينتظره الجميع؟
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تواصل- فريق التحرير:

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر إطلاق العديد من الحسابات الحكومية تغريدات بهاشتاق (10 مايو 2022).

وغرد اتحاد الغرف التجارية عبر حسابه في “تويتر”، وكذلك كافة الغرف التجارية لمختلف المدن بعبارة “كم عدد رواد الأعمال بالمملكة؟ 10 مايو 2022”.

فيما غرد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بتغريدة “كم عدد الناطقين بغير اللغة العربية في المملكة؟ 10 مايو 2022”.

كما أطلقت وكالة الأنباء الرسمية بحسابها العام تغريدة قالت فيها “كم مدرسة نحتاج في المملكة؟ 10 مايو 2022”.

فيما نشر حساب الوكالة الاقتصادي تغريدة قال فيها : “كم مخططا سكنيا نحتاجه في المملكة؟ 10 مايو 2022”.

ونشرت صحيفة عكاظ، بأن 10 مايو 2022 سيمثل تاريخ بدء التعداد السكاني الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء.

ويأتي في اليوم التالي لليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443 (2022) المحددة في 8 شوال 1443 الموافق 9 مايو 2022.

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