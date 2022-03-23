«الحرس الوطني» تعلن استمرار القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية

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أعلنت وزارة الحرس الوطني عن استمرار القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.
التخصصات:
1- الوظائف العسكرية لحملة البكالوريوس:
– علم نفس
– خدمة اجتماعية
2- الوظائف العسكرية لحملة الدبلوم:
– تخصص اتصالات
الشروط العامة:
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن يكون لائقا طبية للخدمة العسكرية.
– ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما ( 18 ) ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
– ألا يقل طوله عن ( 160) سم.
– أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.
– ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
– ألا يكون متزوج من غير سعودية.
– الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة.
– أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
– أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة.
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