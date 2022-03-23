«الحرس الوطني» تعلن استمرار القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية

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أعلنت وزارة الحرس الوطني عن استمرار القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.

التخصصات:

1- الوظائف العسكرية لحملة البكالوريوس:

– علم نفس

– خدمة اجتماعية

2- الوظائف العسكرية لحملة الدبلوم:

– تخصص اتصالات

الشروط العامة:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يكون لائقا طبية للخدمة العسكرية.

– ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما ( 18 ) ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– ألا يقل طوله عن ( 160) سم.

– أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.

– ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

– ألا يكون متزوج من غير سعودية.

– الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة.

– أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة.

– أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة.

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