الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن فتح باب التقديم في وظائف شاغرة.. إليكم الرابط

«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن فتح باب التقديم في وظائف شاغرة.. إليكم الرابط
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، ورأس تنورة.

المسميات الوظيفية :

مدير أرشفة الصور.

أخصائية أمراض نساء وتوليد.

طبيب استشاري.

فني تخدير.

محقق الاحتيال.

مخطط الجرد.

اخصائي جراجة عظام.

جراح عام.

أخصائي جراحة المخ والاعصاب.

طبيب عام.

مساعد مبرمج طبي.

أخصائي طب الأسرة.

استشاري فيزيائي طبي/ العلاج الإشعاعي.

أخصائي جراحة القلب.

مستشار قانوني أول.

وغيرها …

طريقة التقديم :

أوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم– (اضغطهنا).

مواد ذات صلة

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصدر اشتراطات المتاجر المتنقلة

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصدر اشتراطات المتاجر المتنقلة

127 شركة رابحة.. تاسي يغلق مرتفعًا بنحو 62 نقطة

127 شركة رابحة.. تاسي يغلق مرتفعًا بنحو 62 نقطة

“صندوق الاستثمارات” يوقع 5 مذكرات تفاهم مع كيانات وطنية

“صندوق الاستثمارات” يوقع 5 مذكرات تفاهم مع كيانات وطنية

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية للابتعاث خارج المملكة

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية للابتعاث خارج المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>