«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن فتح باب التقديم في وظائف شاغرة.. إليكم الرابط

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، ورأس تنورة.

المسميات الوظيفية :

مدير أرشفة الصور.

أخصائية أمراض نساء وتوليد.

طبيب استشاري.

فني تخدير.

محقق الاحتيال.

مخطط الجرد.

اخصائي جراجة عظام.

جراح عام.

أخصائي جراحة المخ والاعصاب.

طبيب عام.

مساعد مبرمج طبي.

أخصائي طب الأسرة.

استشاري فيزيائي طبي/ العلاج الإشعاعي.

أخصائي جراحة القلب.

مستشار قانوني أول.

وغيرها …

طريقة التقديم :

أوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم– (اضغطهنا).