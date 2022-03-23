 جمعية المودة تطلق حملة “دعمكم اكتفاء” خلال شهر رمضان لدعم الأسر

تواصل- واس:

أطلقت جمعية المودة الحملة الرمضانية لعام 1443هـ بعنوان “دعمكم اكتفاء” والتي تستهدف دعم 1000 أرملة ومطلقة من خلال التمكين الحرفي والمهني.

وتهدف الحملة إلى توزيع 5,000 سلة رمضانية عبر البطاقة الرقمية، وتقديم الجلسات الاستشارية والعلاجية للأطفال المصابين بالاضطرابات النمائية لنحو 1,000 طفل خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي، أن الجمعية تولي الجانب الإغاثي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة من خلال ثلاثة مسارات رئيسية لهذا العام لتوفير الغذاء والسلال الرمضانية، وتمكين الأرامل والمطلقات حرفيًا ومهنيًا عبر برامج منتهية بالتوظيف أو مشاريع متناهية الصغر تحقق لهم الاكتفاء، إضافةً إلى تقديم جلسات إرشادية وعلاجية للأطفال الذين يعانون من الاضطرابات النمائية.

وبين أن الجمعية اتخذت خطوة مبتكرة من خلال توزيع الإغاثات العينية عبر البطاقات الرقمية لتسهيل تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر، ولتتمكن كل أسرة من شراء المنتجات المناسبة لها، مضيفًا أن الجمعية قامت بتمكين 15,464 ألف سيدة من خلال أكاديمية حياة لتمكين المرأة منذ تأسيسها، التي تعنى بتدريب وتمكين الأرامل والمطلقات واليتيمات والمستفيدات من الضمان الاجتماعي والأسر المتعففة بمنطقة مكة المكرمة.