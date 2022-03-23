الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

 جمعية المودة تطلق حملة “دعمكم اكتفاء” خلال شهر رمضان لدعم الأسر

 جمعية المودة تطلق حملة “دعمكم اكتفاء” خلال شهر رمضان لدعم الأسر
0

تواصل- واس:

أطلقت جمعية المودة الحملة الرمضانية لعام 1443هـ بعنوان “دعمكم اكتفاء” والتي تستهدف دعم 1000 أرملة ومطلقة من خلال التمكين الحرفي والمهني.
وتهدف الحملة إلى توزيع 5,000 سلة رمضانية عبر البطاقة الرقمية، وتقديم الجلسات الاستشارية والعلاجية للأطفال المصابين بالاضطرابات النمائية لنحو 1,000 طفل خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي، أن الجمعية تولي الجانب الإغاثي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة من خلال ثلاثة مسارات رئيسية لهذا العام لتوفير الغذاء والسلال الرمضانية، وتمكين الأرامل والمطلقات حرفيًا ومهنيًا عبر برامج منتهية بالتوظيف أو مشاريع متناهية الصغر تحقق لهم الاكتفاء، إضافةً إلى تقديم جلسات إرشادية وعلاجية للأطفال الذين يعانون من الاضطرابات النمائية.
وبين أن الجمعية اتخذت خطوة مبتكرة من خلال توزيع الإغاثات العينية عبر البطاقات الرقمية لتسهيل تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر، ولتتمكن كل أسرة من شراء المنتجات المناسبة لها، مضيفًا أن الجمعية قامت بتمكين 15,464 ألف سيدة من خلال أكاديمية حياة لتمكين المرأة منذ تأسيسها، التي تعنى بتدريب وتمكين الأرامل والمطلقات واليتيمات والمستفيدات من الضمان الاجتماعي والأسر المتعففة بمنطقة مكة المكرمة.

مواد ذات صلة

«الشؤون الإسلامية»: جمع تبرعات تفطير الصائمين يتم عبر القنوات الرسمية

«الشؤون الإسلامية»: جمع تبرعات تفطير الصائمين يتم عبر القنوات الرسمية

“السديس” يعتمد جدول صلاتي التراويح والتهجد في ⁧‫المسجد الحرام‬⁩

“السديس” يعتمد جدول صلاتي التراويح والتهجد في ⁧‫المسجد الحرام‬⁩

“الشؤون الإسلامية” تصدر عدداً من التعليمات لمنسوبي المساجد خلال شهر رمضان

“الشؤون الإسلامية” تصدر عدداً من التعليمات لمنسوبي المساجد خلال شهر رمضان

«الحصيني» ينشر التوقعات الفلكية لشهر رمضان

«الحصيني» ينشر التوقعات الفلكية لشهر رمضان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>