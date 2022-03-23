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عاجل.. بوتين: لن نقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا

عاجل.. بوتين: لن نقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تقرر منذ اليوم، التعامل عبر العملة الروسية الوحيدة وهي الروبل الروسي، لقاء شحنات الغاز المصدرة إلى أوروبا.

وأوضح بوتين أن روسيا “قررت استخدام الروبل في المعاملات التجارية مع الدول غير الصديقة”.

وأضاف أن روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا، مؤكدا التزام موسكو “بعقود توريد إمدادات الغاز”.

وكشف بوتين أن “التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع”، لافتا إلى أن “الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية”.

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