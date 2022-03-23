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«المركزي الكويتي» يدرج أفرادا من عائلة«مخلوف» وكيانات داعمة للحوثي على قوائم الإرهاب

«المركزي الكويتي» يدرج أفرادا من عائلة«مخلوف» وكيانات داعمة للحوثي على قوائم الإرهاب
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام كويتية، أخبارًا حول طلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك وشركات التمويل إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة لدى دولة الإمارات المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، فقد شمل التعميم إدراج أفراد من عائلة “مخلوف” ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي على سوريا، لدعمهم النظام السوري، والكيانات الأخرى لارتباطها بميليشيا الحوثي التي تستخدم تمويلاتهم لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين، حسب القرار.

وتتضمن قائمة الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب شركتي صرافة وأخرى للاستيراد والتصدير وشركة للتجارة والشحن إضافة إلى ناقلة.

ودعا “المركزي” في تعميمه جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم حسب القوانين بالدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

وحسب الصحيفة، فإن ذلك يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

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