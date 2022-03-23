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منظمة العمل الدولية تقرر إنهاء التعاون مع روسيا

منظمة العمل الدولية تقرر إنهاء التعاون مع روسيا
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وكالة أنباء تاس الروسية، أن منظمة العمل الدولية قررت إنهاء التعاون مع موسكو على خلفية الحرب مع أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الروسي، أن موسكو تعمل على خطة لدعم القطاع المصرفي في البلاد.

وأوضح أن روسيا تعمل على اتخاذ إجراءات لمعالجة المشاكل المالية، وتسهل سداد القروض على الشركات، مؤكدًا أنه قد يتم إعفاء بعضها سنقدم تسهيلات جمركية لإدخال البضائع الضرورية، وأن العمل جاري على استبدال كل الأدوية الأجنبية بإنتاج محلي.

وأضاف أن الحكومة الروسية تعمل على رفع قيود استيراد المواد الأساسية للصناعة، وسيتم تقديم إعفاءات ضريبية للشركات في الربع الأول من 2022، مؤكدًا أن عدد من شركات الطيران أصبحت عاجزة بسبب نقص قطع الغيار.

من ناحيته أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن الغزو الذي قام به بوتين وحشي وأن الحلف عازم على دعم أوكرانيا لكنه لا يريد للجرب أن تتوسع.

وكشف أن اجتماع الناتو غدًا سيناقش دور الصين في الأزمة الأوكرانية، داعيًا إلى إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدًا أنها وفرت دعما سياسيا لروسيا.

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