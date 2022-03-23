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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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خام “برنت” يرتفع إلى 120.5 دولارًا للبرميل

خام “برنت” يرتفع إلى 120.5 دولارًا للبرميل
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تواصل – فريق التحرير:

في الزيادة الثانية له هذا اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ووصلت إلى 120.50 دولارًا للبرميل، وفق “العربية”.

وكان خام برنت انخفض صباح اليوم إلى 114.45 دولارًا للبرميل، ثم عاود الارتفاع بنسبة 1.78% للتعاملات الآجلة ووصل إلى 117.54 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

وارتفعت أسعار البترول خلال الأيام الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، ما عرض روسيا لفرض عقوبات أمريكية وغربية عليها، وارتفع سعر برميل خام برنت إلى 140 دولارًا في أعلى مستوياته خلال 14 عامًا، قبل أن ينخفض بعد ذلك مع بدء مفاوضات روسية أوكرانية.

وتراجعت بعدها عقود النفط في الأسواق العالمية للأسبوعين الأخيرين على التوالي بنهاية جلسات التداول، الجمعة 18 مارس، حيث أنهى كلا العقدين القياسيين خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي” الأسبوع على انخفاض بحوالي 4%.

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