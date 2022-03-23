الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بيلاروسيا تطلب من الدبلوماسيين الأوكرانيين مغادرة البلاد

بيلاروسيا تطلب من الدبلوماسيين الأوكرانيين مغادرة البلاد
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، أنه تقرر إغلاق القنصلية الأوكرانية في بريست، وطلب مغادرة عدد من دبلوماسيي كييف البلاد.

وأوضحت أن السفارة الأوكرانية ستواصل العمل في بلاروسيا، وذلك بوجود السفير و4 من الموظفين فقط.

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، مشيرًا إلى أن تجميد أرصدة روسيا من قبل بلدان أجنبية يدمر الثقة التي كانت قائمة.

وأضاف أنه أصدر تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي خلال أسبوع، مؤكدًا أن توريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار لا معنى له.

كما كشف رئيس الوزراء الروسي، أن موسكو تعمل على خطة لدعم القطاع المصرفي في البلاد، وتمديد فترة دفع الضرائب لقطاعات الصناعات التحويلية والرياضة والسياحة.

وبين أن الحكومة الروسية تعمل على رفع قيود استيراد المواد الأساسية للصناعة، وسيتم تقديم إعفاءات ضريبية للشركات في الربع الأول من 2022، مؤكدًا أن عدد من شركات الطيران أصبحت عاجزة بسبب نقص قطع الغيار.

مواد ذات صلة

قرار عاجل من الرئيس الروسي بشأن بيع النفط والغاز

قرار عاجل من الرئيس الروسي بشأن بيع النفط والغاز

مستشار الرئيس الأوكراني: نتوقع انتهاء الحرب مع روسيا نهاية أبريل

مستشار الرئيس الأوكراني: نتوقع انتهاء الحرب مع روسيا نهاية أبريل

بالصور.. قصة لاجئة أوكرانية كانت تحمل في حقائبها ملايين الدولارات

بالصور.. قصة لاجئة أوكرانية كانت تحمل في حقائبها ملايين الدولارات

بولندا تعلن التحقيق بشأن 45 دبلوماسياً روسياً بشبهة التجسس

بولندا تعلن التحقيق بشأن 45 دبلوماسياً روسياً بشبهة التجسس

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>