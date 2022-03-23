بيلاروسيا تطلب من الدبلوماسيين الأوكرانيين مغادرة البلاد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، أنه تقرر إغلاق القنصلية الأوكرانية في بريست، وطلب مغادرة عدد من دبلوماسيي كييف البلاد.

وأوضحت أن السفارة الأوكرانية ستواصل العمل في بلاروسيا، وذلك بوجود السفير و4 من الموظفين فقط.

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، مشيرًا إلى أن تجميد أرصدة روسيا من قبل بلدان أجنبية يدمر الثقة التي كانت قائمة.

وأضاف أنه أصدر تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي خلال أسبوع، مؤكدًا أن توريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار لا معنى له.

كما كشف رئيس الوزراء الروسي، أن موسكو تعمل على خطة لدعم القطاع المصرفي في البلاد، وتمديد فترة دفع الضرائب لقطاعات الصناعات التحويلية والرياضة والسياحة.

وبين أن الحكومة الروسية تعمل على رفع قيود استيراد المواد الأساسية للصناعة، وسيتم تقديم إعفاءات ضريبية للشركات في الربع الأول من 2022، مؤكدًا أن عدد من شركات الطيران أصبحت عاجزة بسبب نقص قطع الغيار.