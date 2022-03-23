127 شركة رابحة.. تاسي يغلق مرتفعًا بنحو 62 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 61.71 نقطة ليقفل عند مستوى 12944.16 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 158 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات النهدي، ودار المعدات، وصدق، وأبو معطي، والواحة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، وكيمانول، واتحاد اتصالات، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وبحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.60% و4.16%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، والجزيرة، والنهدي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات النهدي، والأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 36.14 نقطة ليقفل عند مستوى 24478.20 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 99 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و350 ألف سهم تقاسمتها 3858 صفقة.