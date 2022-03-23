بالفيديو.. حالات اختناق بسبب تسرب غاز بمركز الألعاب المائية في لندن

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية اليوم، وقوع حالات اختناق إثر حادث كبير وقع في مركز الألعاب المائية في ستراتفورد بالعاصمة لندن.

وأوضحت خدمات الإسعاف البريطانية، أنها استجابت لبلاغ يفيد بوقوع حادث وصفته بأنه كبيرًا ما أسفر عن اختناق العديد من الأشخاص.

وأضافت أن الحادث وقع في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في مركز الألعاب المائية، مشيرة إلى أن طاقمها يعالج عددا من المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس، حسب “سكاي نيوز”.

وأشارت إلى أنها تعمل جنبًا إلى جنب مع فرقة إطفاء لندن وشرطة العاصمة في مكان الحادث، مؤكدة ورود أنباء عن حصول تسرب للغاز في مكان الحادث.