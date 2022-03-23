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عاصفة تتسبب في انقلاب سيارة عدة مرات.. شاهد ما حدث بعد ذلك

عاصفة تتسبب في انقلاب سيارة عدة مرات.. شاهد ما حدث بعد ذلك
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تواصل – فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن انقلاب سيارة في ولاية تكساس الأمريكية عدة مرات إثر عاصفة رملية ضربت المنطقة.

وأظهر مقطع الفيديو المركبة وهي تنقلب ثم تصحح مسارها، ثم تعود وتنقلب وتصحح مسارها إلى أن أكملت طريقها وكأن شيئًا لم يكن، وفقًا لـ”العربية”.

وانهالت التعليقات على الفيديو بين من أثنى على قوة المركبة وأخرى أكدت رباطة جأش السائق.

يشار إلى أن عاصفة رملية قوية جدا كانت ضرب ولاية تكساس الأميركية خلال الساعات الماضية، وسط مناشدة السلطات لأهالي المنطقة بأخذ الحيطة والحذر خصوصاً أثناء القيادة.

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