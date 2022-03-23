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الصين تُعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

الصين تُعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة
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تواصل – وكالات:

أعلنت هيئة الطيران المدني في الصين، أنها عثرت على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة التي تحطمت وعلى متنها 132 راكبًا.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني اليوم، أنه تم العثور على صندوق أسود من رحلة “إم  يو 5735  التابعة لشركة شرق الصين، حسب “سكاي نيوز”.

وقبل أيام سقطت طائرة الركاب التابعة لشركة شرق الصين على سفح جبل جنوب البلاد حيث غمرت مياه الأمطار منطقة الحطام، ما دفع فرق الطوارئ إلى استخدام الأدوات اليدوية وطائرات مسيرة وكلاب بوليسية لتمشيط منحدرات الغابات الكثيفة لاستعادة الصندوقين الأسودين اللذين يحتويان على بيانات الرحلة ومسجلات صوت قمرة القيادة، وبعض الرفات البشرية.

وأعلن التلفزيون الصيني، أنه لم يتم العثور على أي ناجين أو حتى جثث لركاب الطائرة الصينية المنكوبة، مؤكدًا أن السلطات المحلية أكدت عدم العثور على أي جثث لـ 132 راكبًا الذين كانوا على متن طائرة الـ بوينج التي تحطمت جنوب البلاد.

وأوضح أنه لم يكن هناك مواطنون أجانب على متن طائرة الركاب المنكوبة التابعة لشركة “بوينج”، التي انخفض سهمها بأكثر من 8٪ في آخر تعاملات.

فيما أوضحت شركة تشاينا ايسترن، أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب تحطم الطائرة، وأنها شكلت 9 فرق منفصلة للتحقيق في الحادث، مؤكدة أنها ستوقف جميع طائراتها من طراز بوينج حتى نتيجة التحقيق.

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