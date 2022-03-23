غرفة الرياض تعلن عن ملتقى توظيف لكافة المؤهلات والتخصصات

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أعلنت غرفة الرياض دعوتها للباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات والتخصصات لحضور ملتقى التوظيف بالتعاون مع شركة ماكسيموس الخليج؛ في كبرى الشركات والمنشآت، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – ضابط علاقات الضيف.

2 – مشرف علاقات النزلاء.

3 – تسويق – مدربين.

4 – مدخلين بيانات.

5 – مندوب توصيل.

6 – مندوب توصيل.

7 – طاقم خدمة.

8 – مبيعات.

9 – خدمة عملاء.

10 – كاشير.

11 – استشارية مبيعات.

12 – مطور منتجات.

* موعد ومكان الملتقى:

الخميس، 24 مارس 2022م

– الساعة 9:00 صباحاً – 3:00 عصراً

– مقر غرفة الرياض.

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