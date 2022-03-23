غرفة الرياض تعلن عن ملتقى توظيف لكافة المؤهلات والتخصصات

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أعلنت غرفة الرياض دعوتها للباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات والتخصصات لحضور ملتقى التوظيف بالتعاون مع شركة ماكسيموس الخليج؛ في كبرى الشركات والمنشآت، وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – ضابط علاقات الضيف.
2 – مشرف علاقات النزلاء.
3 – تسويق – مدربين.
4 – مدخلين بيانات.
5 – مندوب توصيل.
6 – مندوب توصيل.
7 – طاقم خدمة.
8 – مبيعات.
9 – خدمة عملاء.
10 – كاشير.
11 – استشارية مبيعات.
12 – مطور منتجات.
* موعد ومكان الملتقى:
الخميس، 24 مارس 2022م
– الساعة 9:00 صباحاً – 3:00 عصراً
– مقر غرفة الرياض.
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