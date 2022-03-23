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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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غرفة الرياض تعلن عن ملتقى توظيف لكافة المؤهلات والتخصصات

غرفة الرياض تعلن عن ملتقى توظيف لكافة المؤهلات والتخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة الرياض دعوتها للباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات والتخصصات لحضور ملتقى التوظيف بالتعاون مع شركة ماكسيموس الخليج؛ في كبرى الشركات والمنشآت، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – ضابط علاقات الضيف.

2 – مشرف علاقات النزلاء.

3 – تسويق – مدربين.

4 – مدخلين بيانات.

5 – مندوب توصيل.

6 – مندوب توصيل.

7 – طاقم خدمة.

8 – مبيعات.

9 – خدمة عملاء.

10 – كاشير.

11 – استشارية مبيعات.

12 – مطور منتجات.

* موعد ومكان الملتقى:

الخميس، 24 مارس 2022م

– الساعة 9:00 صباحاً – 3:00 عصراً

– مقر غرفة الرياض.

المصدر وتفاصيل أكثر: (اضغط هنا)

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