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الكرملين يكشف نتيجة أي مواجهة محتملة للقوات الروسية مع حلف الناتو

الكرملين يكشف نتيجة أي مواجهة محتملة للقوات الروسية مع حلف الناتو
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الكرملين، أن أي مواجهة محتملة للقوات الروسية مع قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قد تؤدي لعواقب لا تحمد عقباها العملية، مؤكدًا أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفقا للخطط والأغراض التي تم وضعها مسبقا.

وأوضح أن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا وفق مقترح بولندا سيكون متهورا جدا وخطيرا للغاية.

وأكد أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على دول أخرى بشأن عضوية روسيا في مجموعة العشرين، وأن بعض دول مجموعة العشرين تتمسك بمواقعها السيادية على الرغم من الضغط الأمريكي.

وأضاف أنه من المبكر الحديث عن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الـ20 المقبلة، في الوقت الذي يشهد فيه العالم وضعًا مرتبكًا ويتغير بشكل راديكاليا.

فيما أعلنت الحكومة الروسية، أن قطاع النفط والطاقة الروسي يعمل بشكل معتاد رغم العقوبات الغربية، مشيرة على أنه إذا تم فرض عقوبات على النفط الروسي ستنهار أسواق النفط والغاز العالمية، مؤكدة أن الحظر على خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” إجراء سخيف وسوء فهم كامل لتوازنات الطاقة.

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