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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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سعر “برنت” يرتفع إلى 117.54 دولارًا للبرميل

سعر “برنت” يرتفع إلى 117.54 دولارًا للبرميل
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تواصل – وكالات:

ارتفع سعر نفط القياس العالمي “برنت” اليوم بنسبة 1.78% للتعاملات الآجلة.

وتداول برميل برنت لعقود شهر مايو بسعر 117.54 دولاراً أمريكياً، فيما بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 110.97 دولارات أمريكية لعقود شهر أبريل، بزيادة بلغت 1.56%.

وكانت أسعار النفط قد سجلت هبوطًا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وانخفض خام برنت إلى 114.45 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار البترول خلال الأيام الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، ما عرض روسيا لفرض عقوبات أمريكية وغربية عليها، وارتفع سعر برميل خام برنت إلى 140 دولارًا في أعلى مستوياته خلال 14 عامًا، قبل أن ينخفض بعد ذلك مع بدء مفاوضات روسية أوكرانية.

وتراجعت بعدها عقود النفط في الأسواق العالمية للأسبوعين الأخيرين على التوالي بنهاية جلسات التداول، الجمعة 18 مارس، حيث أنهى كلا العقدين القياسيين خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي” الأسبوع على انخفاض بحوالي 4%.

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