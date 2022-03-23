الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

القتل تعزيراً ليمني قتل زوجته و4 من أبنائه بخنقهم ونحرهم

القتل تعزيراً ليمني قتل زوجته و4 من أبنائه بخنقهم ونحرهم
0

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم”.

أقدم/ صالح عبدالله علي العوبثاني -يمني الجنسية- على قتل زوجته/ فاطمة بنت مبارك الكربي -سعودية الجنسية- وأربعة من أبنائه وذلك بخنقهم ونحرهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ صالح عبدالله علي العوبثاني اليوم الأربعاء بتاريخ 20 /8/ 1443هـ الموافق 23 /3/ 2022م بمدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين بسفك دمائهم أو هتك أعراضهم أو سلب أموالهم وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

مواد ذات صلة

القتل تعزيراً لمواطن خطف طفلاً وفعل الفاحشة به في الرس

القتل تعزيراً لمواطن خطف طفلاً وفعل الفاحشة به في الرس

ارتكب جريمة بشعة.. القتل تعزيراً لمواطن قتل والدته حرقاً أثناء نومها في تبوك

ارتكب جريمة بشعة.. القتل تعزيراً لمواطن قتل والدته حرقاً أثناء نومها في تبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمواطن قتل زوجته السورية في عنيزة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمواطن قتل زوجته السورية في عنيزة

الأمن العام يعلن شروط الحصول على رخصة اقتناء الأسلحة.. و 3 حالات تلغي الترخيص

الأمن العام يعلن شروط الحصول على رخصة اقتناء الأسلحة.. و 3 حالات تلغي الترخيص

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>