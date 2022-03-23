حدث في مثل هذا اليوم .. 20 شعبان

تواصل – فريق التحرير:

يصادف اليوم 20 شعبان، العديد من الأحداث التاريخية، وفي هذه الفقرة تسلط “تواصل” الضوء على أبرز هذه الأحداث

791 هـ

انتصار المسلمين في معركة قوصوه على جيوش أوروبا

في مثل هذا اليوم من سنة 791 هـ الموافق 28 يوليو 1389م م، انتصر اجيش المسلمين على جيوش أوروبا المؤلفة من مائة ألف مقاتل في معركة «قوصوه» التي استمر القتال فيعا ثلاثة أيام، وقتل فيه 17 ألف أوروبي، وكانت أوروبا قد جهزت هذا الجيش كحملة صليبية سادسة لمحاولة طرد المسلمين من القارة لكنها فشلت في تحقيق ذلك.

وتعتبر معركة «قوصوه» من المعارك الفاصلة في التاريخ، وأثرت في صناعة تاريخ شبه جزيرة البلقان والوجود الإسلامي فيها.

وقد دارت المعركة بين تحالف الجيش الأرثوذكسي بقيادة الملك الصربي «لازار» من جانب، والجيش العثماني بقيادة السلطان «مراد الأول» من جانب آخر.

قوصوه

قوصوة، هي «كوسوفو» جمهورية كوسوفو أو كوسوفا حاليًا، وسماها العثمانيون قوصوة، وهي دولة مُعترف بها جزئيًا، تقع في جنوب شرق أوروبا.

منطقة البلقان

هي الزاوية الجنوبية الشرقية لأوروبا، وخط التماس بين الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية، والكنيسة الغربية الكاثوليكية، ثم أصبحت بعد فتوحات المسلمين لأوروبا خط التماس بين العالَم الإسلامي، والعالم النصراني.

بدأت الخطة لفتح القسطنطينية بعزلها عن محيطها من أراضي الإمبراطورية البيزنطية، فتم فتح بوابة البلقان مدينة «غاليبولي» عام 1354، وبدأ انتشار الإسلام في منطقة البلقان، واستمرت حروب المسلمين مـع خصومهم في منطقـة البلقان، وهي التي يعدها المؤرخون أشد الحروب الصليبية.، والتي استمرت زمانًا طويلًا ، ولم تعـرف مراحل هدنـة طويلـة من النـوع الذي كـانت تعرفـه العلاقـات بين الصليبيين والأمراء المسلمين في بلاد الشام.

الصرب

شعب من من الشعوب السلافية، اعتنقوا النصرانية الأرثوذكسية، في القرنين السادس والسابع الميلاديين، ووقعوا تحت سيادة الإمبراطورية البيزنطية، إلى أن تمكنوا في عهد ملكهم «ستيفان» من أقامة دولة مستقلة لهم، مطلع القرن الثالث عشر الميلادي، وبسط سيطرته على إقليم كوسوفا، الواقع وسط البلقان، وطرد البيزنطيين منه، وجعله مركزًا حضاريًا ودينيًا نصرانيًا للصرب.

وأعلن الملك «دوشان»، نفسه قيصرًا عام 1346، بعد أن بلغت قوة الصرب ذروتها، وأعطى امتيازات كثيرة للكنيسة الصربية، ونقل مقرها من «شيج» إلى مدينة «بيجا» التابعة لكوسوفا الحالية.

وكان الصرب متعصبون للأرثوذكسية، وحاولوا فرضها بالقوة على الشعوب الواقعة تحت سيطرتهم، واضطهدوا كل الذين رفضوا اعتناقها اضطهادًا وحشيًا، خاصة السكان الكوسوفيين.

وبدأت طلائع الجيوش المسلمة تدق أبواب منطقة البلقان، إلى أن تمكن مراد الأول، ثالث أمراء العثمانين، من دخولها، وتحقيق عدد من الانتصارات، توجت بفتح مدينة «أدرنة» سنة 1361م، ونقل عاصمة العثمانين من «بروسة» إلى «أدرنة»، وعمرها بالمساجد والمدارس، وأصبحت نقطة انطلاق لمواصلة الفتوحات الإسلامية في أوروبا.

تحالف النصارى واستعدادهم

اعتبر الصرب أنفسهم حماة للنصرانية الأرثوذكسية في شرق أوروبا، فشرعوا في الاستعداد وحشد الأعوان والحلفاء، وبعثوا بالرسل طالبين النجدة من ملوك الغرب الصليبي، ومن بابا الفاتيكان، الذين لم يكونوا غافلين عن تحركات العثمانيين في تلك المنطقة، وهاجموا أدرنة عاصمة العثمانيين آنذاك أثناء انشغال السلطان مراد الأول بحصار مدينة (بيجا)، فاستعد العثمانيون للحرب بتجهيز جيش كبير واتجه إلى المعركة.

وأنشأه (لازار) ملِك الصرب أول تحالف صليبي ضد المسلمين في البلقان، والذي ضم إليه «توارتكو الأول» ملِك بوصنة، وانضم إليهم الألبانيون، والبولنديون، والبوشناق، وجمعوا جيشًا ضخمًا، وضعوه تحت قيادة «لازار»، وتكون الجيش من مائتي ألف مقاتل، وساد شعار بين جنود الجيش لضخامته «لو أن السماء وقعت لتلقيناها بأسنّة حرابنا».

اللقاء الحاسم

وزحفت قوات النصارى باتجاه الشمال لوقف المد العثماني، وعسكروا بجيوشهم في سهل كوسوفا. زحف الجيش العثماني من الجنوب، والتحم الجيشان، وفر صهر الملك لازار (فوك برانكوفتش) ومعه عشرة آلاف فارس، وانضم إلى جيش المسلمين، وجرح «لازار» ووقع أسيرًا في قبضة المسلمين فقتلوه صبرًا بسبب ما فعله بالأسرى المسلمين من شناعات ومذابح.

وانتهت المعركة بانتصار حاسم للمسلمين، وهزيمة ساحقة للنصارى من الصرب وحلفائهم، الذين فقدوا في هذه المعركة زهرة شبابهم وكبار قادتهم، على رأسهم لازار، واستمر زحف الجيش المسلم حتى وصل إلى أسوار «فيينا.

نتائج معركة كوسوفا

وكانت معركة كوسوفا فاصلة ولها نتائجها على منطقة البلقان، فقد خضعت كوسوفا وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا للحكم العثماني، وانتشر الإسلام على نطاق واسع في المنطقة، إلا أن مدينة «بلغراد» عاصمة صربيا اليوم، تأخر فتحها إلى 26 من رمضان 938هـ، وأصبحت مركزًا للثقافة الإسلامية وبوابة للشرق.

وأعتنق أهل البلقان الإسلام طوعًا، وفي مقدمتهم الألبان والبوشناقوفي عهد العثمانيين كانت ولاية كوسوفا أكبر الولايات العثمانية في رومليا (أوروبا).

واكتسبت كوسوفا أهمية إستراتيجية لوقوعها على الطريق التجارية إلى البلقان وتمتعت كغيرها من بقية أقاليم البلقان بالسلم والاستقرار والرخاء وشهدت نهضة عمرانية إسلامية، وما زال بعض تلك المنشآت قائمًا حتى الآن. واستمر الحكم الإسلامي للمنطقة حتى عام 1912.

كوسوفا في الذاكرة الصربية

أصبح الصرب بعد الهزيمة في معركة كوسوفا، جزء من الدولة العثمانية، واستمروا كذلك زهاء ثلاثة قرون، حتى عصر انبعاث القوميات في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر، واعتبر الصرب تحول الألبان إلى الإسلام، خيانة عظمى ارتكبوها في حقهم، وفي حق الكنيسة، وتحولت عدائيتهم للألبان إلى أسطورة من الأساطير الرائجة، وزعم الصرب أن أراض الألبان هي أراضٍ صربيةٌ خالصة، وزعموا أن أراضي «كوسوفا» مقدسة للصرب.

أما أهل «كوسوفا» وبلاد البلقان، فيعتبرون الصرب دخلاء وغزاة لبلادهم، واستيلائهم على بعض أجزاء البلقان مدة من الزمن لا يعطيهم حقًا شرعيًا في امتلاكها.

ولا يزال الصرب يتذكرون هذه المعركة، حيث أحيوا ذكراها عام 1989، وأعلن الرئيس الصربي «سلوبودان ميلوسيفيتش» بهذه المناسبة، إلغاء الحكم الذاتي لمسلمي كوسوفا، وقال كلمته المشهورة: “معركة كوسوفو بدأت قبل ستة قرون، وانتهت اليوم، ونحن مستعدون أن نضحي بثلاثمائة ألف مقاتل صربي لاستئصال الإسلام من سراييفو إلى مكة”.

وكان ذلك تدشينًا لأشد حرب إبادة جماعية في التاريخ المعاصر، والتي شنتها صربيا ضد إقليم كوسوفا، على مرأى ومسمع من العالم. وأظهرت الحقد الدفين المتراكم منذ معركة “كوسوفا” ودخول الإسلام.