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“صندوق الاستثمارات” يوقع 5 مذكرات تفاهم مع كيانات وطنية

“صندوق الاستثمارات” يوقع 5 مذكرات تفاهم مع كيانات وطنية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع 5 مذكرات تفاهم غير ملزمة مع كيانات وطنية رائدة، تمثل أولى الشراكات المرتقبة للسوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء إعلان الاتفاقيات خلال حفل توقيع أقامه صندوق الاستثمارات العامة، شمل كلا من أرامكو، والخطوط السعودية، وشركة أكوا باور، وشركة معادن، وشركة “إنوا” التابعة لـ “نيوم”، وتتضمن المذكرات مساهمة هذه الجهات لتطوير السوق عبر توريد وشراء وتداول أرصدة الكربون.

كانت أسواق الكربون قد شهدت نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة في مختلف أنحاء العالم، حيث سجلت معدل نموٍ سنويٍ مركب يزيد عن 30%، مما رفع قيمة هذه الأسواق لأكثر من مليار دولار وفقًا لبيانات شهر نوفمبر 2021، ويتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخرًا إطاره التنظيمي للتمويل الأخضر، الذي يشمل عددًا من المبادرات التي تدعم هذا التوجه، بما في ذلك تأسيس سوق طوعية لتداول الائتمان الكربوني

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