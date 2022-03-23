الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مقتل قائد لواء مشاة البحرية الروسي خلال محاولة اقتحام مدينة أوديسا الأوكرانية

مقتل قائد لواء مشاة البحرية الروسي خلال محاولة اقتحام مدينة أوديسا الأوكرانية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم الإدارة العسكرية لأوديسا، مقتل قائد لواء مشاة البحرية الروسي خلال محاولة لاقتحام المدينة.

وكشفت الاستخبارات العسكرية البريطانية، أن القوات الروسية لا تزال تحاول الالتفاف حول ميكولايف للتقدم غربا نحو أوديسا.

وأوضحت أن القوات الروسية تواصل تقدمها من خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب، وأنها تحاول تطويق القوات الأوكرانية شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى الجيش الروسي ينظم صفوفها قبل استئناف عملياتها الهجومية على نطاق واسع.

في الوقت نفسه، أعلن مجلس الأمن القومي الروسي، أن الولايات المتحدة حاولت إضعاف روسيا وتقييدها وتقسيمها وتدميرها.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أنه تم الاتفاق على 9 ممرات إنسانية اليوم، وأن المدنيين الساعين للفرار من ماريوبول سيجدون وسائل مواصلات في برديانسك المجاورة.

وأشار حاكم منطقة لوجانسك شرقي أوكرانيا، إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق نار في المنطقة لإجلاء مدنيين.

فيما ناشد حاكم إقليم سومي جميع سكان المدينة إغلاق النوافذ والبقاء في الملاجئ، مؤكدًا نشوب حريق واسع النطاق في المدينة بسبب القصف الروسي المتواصل.

مواد ذات صلة

روسيا: تدمير 97 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط مقاتلة سوخوي

روسيا: تدمير 97 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط مقاتلة سوخوي

5 عقوبات مشددة لم تُستخدم حتى الآن ضد روسيا

5 عقوبات مشددة لم تُستخدم حتى الآن ضد روسيا

الدفاع الأوكرانية: قواتنا اعترضت 6 مقاتلات ومروحية و5 مسيرات و5 صواريخ

الدفاع الأوكرانية: قواتنا اعترضت 6 مقاتلات ومروحية و5 مسيرات و5 صواريخ

المدعي العام الأوكراني يكشف عن عدد الأطفال القتلى منذ بدء الغزو الروسي

المدعي العام الأوكراني يكشف عن عدد الأطفال القتلى منذ بدء الغزو الروسي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>