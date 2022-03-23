مقتل قائد لواء مشاة البحرية الروسي خلال محاولة اقتحام مدينة أوديسا الأوكرانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم الإدارة العسكرية لأوديسا، مقتل قائد لواء مشاة البحرية الروسي خلال محاولة لاقتحام المدينة.

وكشفت الاستخبارات العسكرية البريطانية، أن القوات الروسية لا تزال تحاول الالتفاف حول ميكولايف للتقدم غربا نحو أوديسا.

وأوضحت أن القوات الروسية تواصل تقدمها من خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب، وأنها تحاول تطويق القوات الأوكرانية شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى الجيش الروسي ينظم صفوفها قبل استئناف عملياتها الهجومية على نطاق واسع.

في الوقت نفسه، أعلن مجلس الأمن القومي الروسي، أن الولايات المتحدة حاولت إضعاف روسيا وتقييدها وتقسيمها وتدميرها.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أنه تم الاتفاق على 9 ممرات إنسانية اليوم، وأن المدنيين الساعين للفرار من ماريوبول سيجدون وسائل مواصلات في برديانسك المجاورة.

وأشار حاكم منطقة لوجانسك شرقي أوكرانيا، إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق نار في المنطقة لإجلاء مدنيين.

فيما ناشد حاكم إقليم سومي جميع سكان المدينة إغلاق النوافذ والبقاء في الملاجئ، مؤكدًا نشوب حريق واسع النطاق في المدينة بسبب القصف الروسي المتواصل.