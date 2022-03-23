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انهيار جسر إثر زلزالين ضربا جزيرة تايوان

انهيار جسر إثر زلزالين ضربا جزيرة تايوان
بقوة 4.2 ريختر.. زلزال يضرب شمال باكستان
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تواصل – واس:

ضرب زلزالان بلغت قوتهما 6.1 و6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب شرق تايوان.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوي المركزي في تايوان، أن مركز الزلزال الأول كان على بعد 62.6 كيلومتراً جنوب منطقة هوالين كاونتي هول، بعمق 30.6 كيلومتراً، فيما وقع الزلزال الثاني جنوب غرب مقاطعة هوالين وعلى عمق 19.3 كيلومتراً.

وأوضح مرصد المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن زلزالا بقوة 6.7 درجة، ضرب جزيرة تايوان، ما أسفر عن إصابة شخص وانهيار جسر قيد الإنشاء، مؤكدًا أن الزلزال وقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة وشعر به السكان في أنحاء واسعة منها.

وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال في عرض البحر على بعد 70 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة هوالين السياحية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وفي الوقت نفسه، أكد الدفاع المدني التايواني، إصابة رجل بجروح، نقل على أثرها إلى المستشفى.

وأفادت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق، بأن جسرا قيد الإنشاء في مدينة هوالين انهار من جراء الزلزال.

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