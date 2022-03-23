روسيا: تدمير 97 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط مقاتلة سوخوي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن الجيش الروسي قام بتدمير 97 منشأة عسكرية أوكرانية، وإسقاط مقاتلة سوخوي 24.

وأضافت الوزارة أن الجنود الروس أسقطوا 16 طائرة مسيرة، ودمروا قاذفة صواريخ باليستية تابعة لأوكرانيا شمال كييف، وفقًا لـ”العربية”.

وقالت إنها استهدفت أسلحة غربية لأوكرانيا شمال غرب البلاد بضربة دقيقة من البحر.

وأتم الغزو الروسي لأوكرانيا، اليوم، أسبوعه الرابع على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.