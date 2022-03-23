الدفاع الأوكرانية: قواتنا اعترضت 6 مقاتلات ومروحية و5 مسيرات و5 صواريخ

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها اعترضت يوم أمس 6 مقاتلات ومروحية و5 مسيرات و5 صواريخ كروز.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية في ماريوبول أسقطت أمس الطائرة الـ100 للقوات الروسية منذ بداية الغزو.

وكشفت الرئاسة الأوكرانية، أن هناك 100 ألف شخص يحاولون الخروج من مدينة ماريوبول بسبب المعارك والقصف اليوم، وأنه تم إجلاء نحو 7 آلاف شخص فقط بصعوبة شديدة، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية التي ترد إليها لا تكفي الاحتياجات المتزايدة، مشيرة إلى أنها أطلقت موقعًا إلكترونيًا بشأن كيفية إرسال المساعدات الإنسانية.

من ناحية أخرى صرح مسؤول عسكري في قوات دونيتسك، أن عناصر وحدات من الجيش الأوكراني يحاولون مغادرة ماريوبول المحاصرة، متنكرين في ملابس نسائية، مؤكدًا أن القوات الشعبية تجري عمليات تدقيق أثناء عملية خروج المدنيين، وتقوم بتوقيف المشتبه بهم واستجوابهم وإرسالهم إلى الجهات المختصة.

وحذر السفير الروسي في واشنطن، الولايات المتحدة وحلفاءها من مخاطر ضخ أسلحة في كييف وإرسال مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا.