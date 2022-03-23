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المدعي العام الأوكراني يكشف عن عدد الأطفال القتلى منذ بدء الغزو الروسي

المدعي العام الأوكراني يكشف عن عدد الأطفال القتلى منذ بدء الغزو الروسي
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المدعي العام الأوكراني، أن 121 طفلًا قتلوا في مناطق مختلفة منذ بدء الغزو الروسي.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن المعارك شمال أوكرانيا لا تزال متوقفة إلى حد كبير، مشيراً إلى أن القوات الروسية ستستغرق وقتا قبل استئناف هجماتها واسعة النطاق.

وأفاد حاكم إقليم سومي، أن حريقًا واسع النطاق شب في المدينة بسبب القصف والقتال، مناشدًا جميع سكان المدينة إغلاق النوافذ والبقاء في الملاجئ.

فيما أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في تشيرنيهيف، أن الجيش الروسي شن هجوما جويا على جسر نهر ديسنا الذي يربط المدينة بكييف.

في الوقت نفسه، أكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن هناك تحرك مكثف للمعدات الروسية والبيلاروسية على حدود أوكرانيا مع بيلاروسيا، وأن قواتها تصد الهجمات عن مدينة تشيرنيهيف وتمنع تقدم القوات الروسية نحو كييف.

وأشارت الإدارة العسكرية بمنطقة ريفني شمال غربي أوكرانيا، إلى أنه تم استهداف منشأة عسكرية أوكرانية بالمنطقة بـ3 ضربات صاروخية.

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