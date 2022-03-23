وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية للابتعاث خارج المملكة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف “معيدين ومعيدات”، للابتعاث وإكمال الدراسات العليا خارج المملكة بالتخصصات المذكورة، وذلك لتأهيلهم للالتحاق كأعضاء هيئة تدريس في كليات الجامعة في “الرياض، جدة، الأحساء”، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

* التخصصات المطلوبة:

1 – فيزياء.

2 – كيمياء.

3 – إحصاء.

4 – تمريض.

5 – وبائيات.

6 – صحة عامة.

7 – طب بشري.

8 – إحصاء حيوي.

9 – إدارة صحية.

10 – لغة إنجليزية.

11 – تقنية معلومات.

12 – معلوماتية صحية.

13 – إدارة رعاية صحية.

14 – هندسة أجهزة طيبة.

15 – علاج النطق والسمع.

16 – علم النفس الإكلينيكي.

* الشروط والتعليمات العامة:

1- على من تتوفر لديه / لديها المؤهل المطلوب والحاصل / الحاصلة على تقدير لا يقل عن جيد في التخصصات الطبية والصحية و جيد جدًا في التخصصات الأخرى.

2- حديث التخرج خلال السنوات الثلاث الماضية.

3- تعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة (فرص ابتعاث معيدين – Teaching Assistant position opportunities) وانتظار الرد على البريد الإلكتروني.

4- يبلغ المتقدمون والمتقدمات بمواعيد المقابلات الشخصية حسب المؤهلات والشروط المطلوبة والمعدلات التراكمية عند التخرج.

للاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف (4292039 – 011) أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني (Ta.info@ksau-hs.edu.sa​​).

* موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/08/20هـ الموافق 2022/03/23م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/09/15هـ الموافق 2022/04/16م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي :

للتقديم – (اضغط هنا).