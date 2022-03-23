الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية للابتعاث خارج المملكة

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية للابتعاث خارج المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف “معيدين ومعيدات”، للابتعاث وإكمال الدراسات العليا خارج المملكة بالتخصصات المذكورة، وذلك لتأهيلهم للالتحاق كأعضاء هيئة تدريس في كليات الجامعة في “الرياض، جدة، الأحساء”، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

* التخصصات المطلوبة:

1 – فيزياء.

2 – كيمياء.

3 – إحصاء.

4 – تمريض.

5 – وبائيات.

6 – صحة عامة.

7 – طب بشري.

8 – إحصاء حيوي.

9 – إدارة صحية.

10 – لغة إنجليزية.

11 – تقنية معلومات.

12 – معلوماتية صحية.

13 – إدارة رعاية صحية.

14 – هندسة أجهزة طيبة.

15 – علاج النطق والسمع.

16 – علم النفس الإكلينيكي.

* الشروط والتعليمات العامة:

1- على من تتوفر لديه / لديها المؤهل المطلوب والحاصل / الحاصلة على تقدير لا يقل عن جيد في التخصصات الطبية والصحية و جيد جدًا في التخصصات الأخرى.

2- حديث التخرج خلال السنوات الثلاث الماضية.

3- تعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة (فرص ابتعاث معيدين – Teaching Assistant position opportunities) وانتظار الرد على البريد الإلكتروني.

4- يبلغ المتقدمون والمتقدمات بمواعيد المقابلات الشخصية حسب المؤهلات والشروط المطلوبة والمعدلات التراكمية عند التخرج.

للاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف (4292039 – 011) أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني (Ta.info@ksau-hs.edu.sa​​).

* موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/08/20هـ الموافق 2022/03/23م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/09/15هـ الموافق 2022/04/16م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي :

للتقديم – (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف بـ «شركة المراعي» في الرياض

لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف بـ «شركة المراعي» في الرياض

غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة

غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

جامعة الأميرة نورة تعلن عن إقامة (يوم المهنة 2022) لحديثي التخرج والباحثين

جامعة الأميرة نورة تعلن عن إقامة (يوم المهنة 2022) لحديثي التخرج والباحثين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>