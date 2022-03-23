أمريكا: أوكرانيا ستمر بأيام عصيبة والحرب لن تكون سريعة

تواصل – فريق التحرير:

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا ستمر بأيام عصيبة والحرب لن تكون سريعة، مؤكدًا أن روسيا فشلت في تقسيم القوى الغربية.

وأوضح سوليفان، أن روسيا أصبحت منبوذة بسبب حربها على أوكرانيا التي تُكمل غدٍ الخميس شهرها الأول، مؤكداً أنه لا توجد قوات أميركية على الأرض في أوكرانيا

وأضاف أن أمريكا ستواصل تعزيز أمن شرق أوروبا، والعمل على تقليل الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية، مشيرًا إلى أن بعض الشركاء الأوروبيين لا يمكنهم حاليا الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية.

وأكد أن واشنطن فرضت وستواصل فرض عقوبات قاسية على روسيا، وأنها تتصدى لمحاولة أي دولة مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات، لافتًا إلى أن أمريكا لن تسمح لروسيا بتحقيق أهدافها في أوكرانيا.

في الوقت نفسه كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس بايدن يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو في مجلس الدوما الروسي، مشيرة إلى أن واشنطن تحضر عقوبات ضد أغلبية أعضائه.