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رسميًا.. ناسا تكتشف نحو 5 آلاف عالم خارج النظام الشمسي (فيديو)

رسميًا.. ناسا تكتشف نحو 5 آلاف عالم خارج النظام الشمسي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثّقت وكالة ناسا، في 21 مارس، وجود 5005 من الكواكب الخارجية في أرشيف ناسا للكواكب الخارجية، وقالت إن لكل منها خصائصه الفريدة.

وتقول عالمة الفلك جيسي كريستيانسن، من معهد ناسا لعلوم الكواكب الخارجية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: “إنه ليس مجرد رقم. كل واحد منها هو عالم جديد، كوكب جديد تمامًا. أنا متحمسة لكل واحد لأننا لا نعرف أي شيء عنها”، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأول عالمين تم تأكيدهما على الإطلاق، اكتشفهما علماء الفلك ألكسندر وولشزكان وديل فريل، كانا كواكب خارجية بحجم 4.3 و3.9 أضعاف كتلة الأرض، تدور حول نجم ميت يُعرف باسم النجم النابض بالمللي ثانية، والذي يرسل نبضات من موجات الراديو على النطاقات الزمنية بالميلي ثانية.

واكتُشف كوكب ثالث خارج المجموعة الشمسية، أصغر بكثير من كتلة الأرض بمقدار 0.02 مرة، يدور حول نجم، في عام 1994.

واستندت التقنية المستخدمة في تحديد هذه الكواكب الخارجية إلى التوقيت المنتظم جدا للنبضات القادمة من النجم، والتي تم تغييرها بشكل طفيف جدا بفعل تأثير الجاذبية للأجسام المدارية.

وأسهم تلسكوب كيبلر الفضائي، الذي أطلق في عام 2009، بأكثر من 3000 كوكب خارجي مؤكد في القائمة، مع 3000 مرشح آخر.

ويؤكد هذا الاكتشاف على أنه لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه، ولا يزال هناك أيضا الكثير من العوالم خارج حدود الاكتشاف الحالية.

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