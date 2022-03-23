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“الأرصاد” ينبّه سكان هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ 6 مساءً

“الأرصاد” ينبّه سكان هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ 6 مساءً
الطقس - الارصاد - غبار
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، على عدة أجزاء ومناطق في المملكة.

ونبه على حسابه في “تويتر”، سكان عدة مناطق إلى رياح نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح أن الحالة تشمل عدة مناطق منها:

1 – منطقة تبوك، وتشمل ” تبوك وتيماء “.

2 – الحدود الشمالية، وتشمل ” العويقيلة وحزم والجلاميد ورفحاء”.

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” الشعيبة وثول وجدة و رابغ “.

4 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “العلا وخيبر والرايس وبدر وينبع”.

5 – منطقة الجوف، وتشمل ” القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل “.

6 – منطقة حائل، وتشمل ” الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة “.

وأكد أن الحالة تتضمن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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