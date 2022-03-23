قراصنة الإنترنت يستولون على 6.9 مليار دولار في 2021

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ارتفع عدد شكاوى الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة بنسبة 7% في عام 2021 ليصل إلى 847376 شكوى، وارتفعت إجمالي الأموال المفقودة بسبب الجرائم الإلكترونية بنسبة 64% لتصل إلى 6.9 مليار دولار، وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

أشهر أساليب السرقة

ويقول التقرير إن مجرمي الإنترنت سرقوا 2.4 مليار دولار من خلال اختراق حسابات بريد إلكتروني تابعة لشركات، والتي غالبًا ما تستخدم لتنفيذ تحويلات مصرفية خلسة، وفقًا لـ”فوربس”.

إضافة إلى و1.46 مليار دولار من خلال عمليات الاحتيال الاستثمارية، التي غالبًا ما تنطوي على فرص استثمارية مزيفة في العملات المشفرة.

ويقوم المحتالون بدعوة موظفي الشركات إلى اجتماع افتراضي ثم يستخدمون صوتًا مصطنعًا مزيفًا لصوت مسؤول تنفيذي للطلب من الموظفين تحويل الأموال إلى حساب احتيالي، وفقًا للتقرير.

الفئة الأكثر عرضة للاحتيال

يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن كبار السن هم أكثر عرضة للمحتالين لأنهم غالبًا ما يثقون بالناس نسبيًا ولديهم المال.

قدم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا وأكثر 92371 شكوى في عام 2021 وأبلغوا عن خسارة 1.68 مليار دولار، في حين قدم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا 69390 شكوى لكنهم أبلغوا عن خسارة 431 مليون دولار فقط.

نسب الجريمة

تعتبر كاليفورنيا أكثر ولاية عرضة للجريمة السيبرانية، حيث أبلغت 67095 ضحية عن خسائر بقيمة 1.23 مليار دولار، تليها ولاية تكساس، حيث أبلغت 41148 ضحية عن خسائر بقيمة 606 مليون دولار، ونيويورك، حيث أبلغت 29065 ضحية عن خسائر بقيمة 560 مليون دولار.

زادت جميع مقاييس الجريمة السيبرانية تقريبًا بشكل كبير منذ عام 2017، حيث زادت الأموال المفقودة بنسبة 393% وزاد العدد الإجمالي للشكاوى بنسبة 191%، وارتفعت تقارير التصيد الاحتيالي بنسبة 1178%.

نجح فريق استرداد الأصول التابع لمركز الشكاوى المتعلقة بجرائم الإنترنت لمكتب التحقيقات الفيدرالي في تجميد 328 مليون دولار، أو حوالي 74%، من إجمالي 443 مليون دولار تم تحويلها أثناء 1726 حادثة احتيال، كما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي.

أثرت انتهاكات البيانات الشخصية المبلغ عنها على 51829 شخصًا في عام 2021، بزيادة 14% عن العام السابق.

وبلغ عدد ضحايا الجرائم الإلكترونية الذين قدموا تقارير إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة 46501، مقارنة بـعدد 303949 ضحية في المملكة المتحدة، و25002 ضحية في جميع البلدان الأخرى مجتمعة.