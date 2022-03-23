هيئة الأركان العامة الأوكرانية: أسقطنا 17 هدفاً جوياً روسياً خلال الساعات الماضية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قواتها تمكنت من إسقاط أكثر من 17 هدفا جويا روسيا خلال الساعات الماضية.

وأضافت أن القوات الأوكرانية، تصد الآن الهجمات عن مدينة تشيرنيهيف وتمنع تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف.

وأوضحت الإدارة العسكرية بمنطقة ريفني شمال غربي أوكرانيا، أنه تم استهداف منشأة عسكرية أوكرانية بالمنطقة بـ3 ضربات صاروخية، وأن دفاعاتها أسقطت طائرة استطلاع وصاروخ روسي.

وكشفت الرئاسة الأوكرانية، أن هناك 100 ألف شخص يحاولون الخروج من مدينة ماريوبول بسبب المعارك والقصف اليوم، وأنه تم إجلاء نحو 7 آلاف شخص فقط بصعوبة شديدة، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية التي ترد إلينا لا تكفي الاحتياجات المتزايدة.

وأشارت إلى أنها أطلقت موقعًا إلكترونيًا بشأن كيفية إرسال المساعدات الإنسانية، مؤكدة وجود 100 ألف يعيشون في ماريوبول في ظروف غير إنسانية دون طعام أو ماء أو دواء.

يأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه البنك المركزي الأوروبي، عن قلقه من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على عقوبات روسيا.