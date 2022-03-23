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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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واشنطن وحلفاؤها يدرسون استبعاد روسيا من مجموعة الـ 20

واشنطن وحلفاؤها يدرسون استبعاد روسيا من مجموعة الـ 20
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وكالة رويترز، صباح اليوم، إن واشنطن وحلفاءها الغربيين يدرسون استبعاد روسيا من مجموعة الـ 20.

ويشكل استبعاد روسيا من مجموعة العشرين تصعيدًا جديدًا للعقوبات الغربية ضدها، والتي بلغت أكثر من 5530 عقوبة، وفقًا لـ”بلومبيرغ”، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

ومجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين هذه الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويًا في إحدى الدول الأعضاء فيها.

وتتشكل مجموعة العشرين من الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة.

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