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حالة الطقس المتوقعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة

حالة الطقس المتوقعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل.

وأضاف أن السماء تكون – بمشيئة الله تعالى – غائمة جزئيًا على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وشمال ووسط المملكة.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-50 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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